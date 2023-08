Uma carga de cabelos naturais, avaliada em R$ 374 mil, foi apreendida pela PRF

Uma carga de cabelos, avaliada em R$ 374 mil, foi apreendida durante a noite de terça-feira (8), na BR-163, em Rio Brilhante.

De acordo com as informações policias, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) fazia fiscalização na rodovia quando abordaram uma caminhonete Ford Ranger. Durante a abordagem, os policiais abriram o compartimento de carga e encontraram seis sacos com cabelos naturais.

Questionada, a condutora confessou ter adquirido a mercadoria em Ponta Porã e que faz o serviço de envio dos cabelos até São Paulo. A carga é avaliada em aproximadamente R$ 374 mil.

Devido à falta de documentação de compra ou importação do material, o veículo e os cabelos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Campo Grande.



