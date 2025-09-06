Menu
Polícia

Uma criança e dois adolescentes morrem em incêndio de residência; cinco ficam feridos

A avó deve ser transferida para o Hospital de Clínicas da Unicamp

06 setembro 2025 - 13h24Sarah Chaves, com G1
Policiais civis da delegacia de Pedreira estiveram no local para iniciar as investigaçõesPoliciais civis da delegacia de Pedreira estiveram no local para iniciar as investigações   (Foto: Jorge Talmon/ EPTV)

Um incêndio em duas casas deixou uma criança e dois adolescentes mortos e cinco pessoas feridas na madrugada deste sábado (6), em Pedreira (SP). As vítimas fatais foram Bruno Otávio Muniz da Silva, de 15 anos, Ana Julia Muniz da Silva, de 12, e Pietro Oliveira Muniz, de 9.

As chamas também atingiram outros cinco membros da mesma família, o pai, a mãe, a avó e duas crianças de 3 e 11 anos. Todos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e da Central de Ambulâncias e encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Humberto Piva, em Pedreira.

Segundo a prefeitura, nenhum deles corre risco de morte. A avó, no entanto, deve ser transferida para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, conforme informou a Polícia Militar.

Vizinhos relataram à EPTV, afiliada da TV Globo, que os imóveis que são alugados apresentavam problemas elétricos recorrentes.

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, informou que irá custear os funerais.

A Secretaria de Assistência Social também comunicou que a família será acolhida assim que tiver alta hospitalar.

Equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Defesa Civil isolaram a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia que vai apurar as causas do incêndio. Policiais civis da delegacia de Pedreira também estiveram no local para iniciar as investigações.

