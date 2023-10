Unidade do Corpo de Bombeiros é reformada com apoio mão de obra prisional

Internos do Estabelecimento Penal de Rio Brilhante estão trabalhando em obras para a melhoria da estrutura do 20° Subgrupamento Independente de Bombeiros Militar da cidade.

Os recursos para a obra foram levantados em uma parceria da Prefeitura do Município, Câmara de Vereadores e Conselho de Segurança local. A obra envolve a reforma do prédio e ampliação das instalações, com o trabalho de quatro reeducandos em regime fechado, que atuam com autorização judicial e, pelos serviços, recebem remição de um dia da pena a cada três trabalhados, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.

Durante o aniversário do Subgrupamento do Bombeiros de Rio Brilhante, na última sexta-feira (29) o comandante capitão BM Paulo Cordeiro Ramiro, agradeceu o apoio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), e da Polícia Penal, que viabilizou a mão de obra prisional, gerando uma economia de cerca de 40% nos custos finais das obras. Na oportunidade, foi lançada, simbolicamente, a pedra fundamental da obra.

Além das obras no Corpo de Bombeiros, reeducandos do Estabelecimento Penal de Rio Brilhante atuaram também em reformas do prédio da Polícia Militar e no presídio feminino da cidade. A segurança durante os serviços é de responsabilidade da força policial do local.

