Uniformizados com roupas militares, homens matam rapaz na frente do pai em Paranhos

O jovem Oércio Hara, de 26 anos, foi morto com vários tiros na cabeça durante a madrugada de terça-feira (11), na Aldeia Pirajuí, localizada na zona rural da cidade de Paranhos. Os autores estavam vestindo uniforme militar e disseram ser policiais ao chegar no local do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço. Ao chegar, encontraram o jovem sem sinais vitais na frente da casa do pai, de 46 anos, que havia sido atingido por três disparos de arma de fogo, ficando com sangramento em várias áreas do corpo.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico de urgência.

Ao verificar o corpo, as equipes da Perícia Técnica notaram que a maioria dos disparos contra Oércio atingiram sua cabeça. Na cena do crime foram recolhidos estojos balísticos e projéteis.

Uma testemunha contou que oito homens chegaram no imóvel usando roupas militares em veículos com placas do Paraguai. Se identificando como policiais, eles entraram no imóvel e tiraram a vítima do quarto a força.

Depois de apanhar, ele foi executado com vários tiros. O genitor de Oércio presenciou o assassinato do filho e tentou sair correndo, mas ainda assim foi atingido por três disparos.

Após cometer o crime, os bandidos fugiram do local e estão sendo procurados. O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também