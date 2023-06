Uruguaio procurado pela Interpol é preso pela Polícia Federal em Campo Grande

Procurado pela Interpol por diversos crimes de fraudes em seu país, um uruguaio, que não teve a identificação revelada, foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira (5), em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo órgão, a prisão aconteceu após o cumprimento de mandado de prisão preventiva que serviria para extradição do cidadão.

O mandado foi expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) contra o cidadão uruguaio, pois o mesmo constava na difusão vermelha da Interpol, procurado pela justiça daquele país em razão de condenação por diversos crimes de fraude.

O uruguaio foi detido e após as providências de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional.

