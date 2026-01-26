Menu
Polícia

Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati

Ele contou ser usuário de drogas, ficando 'fora de si' quando está sob efeito dos entorpecentes

26 janeiro 2026 - 19h16Brenda Assis     atualizado em 26/01/2026 às 19h18
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)

Um homem de 62 anos foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) após denúncias de importunação sexual registradas na tarde desta segunda-feira (26), em um condomínio localizado na Rua da Divisão, no Jardim Paraty, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ao chamado no condomínio. No local, as vítimas, de 29 e 38 anos, relataram que o morador, residente em uma das casas do residencial, vinha se expondo de forma reiterada na porta de sua residência.

Segundo os relatos, o homem permanecia nu ou parcialmente nu, tocando as próprias partes íntimas ao observar moradores que transitavam pela via interna do condomínio. As testemunhas afirmaram ainda que, em algumas ocasiões, ele utilizava peças íntimas femininas, como sutiã e calcinha, mantendo-se visível aos transeuntes.

As vítimas apresentaram à equipe policial registros em vídeo que, conforme descrito no boletim, mostram o suspeito na porta de sua casa vestindo apenas um roupão de banho, bem como em outras situações usando roupas íntimas femininas enquanto observava a circulação de pessoas no local.

Em contato com os policiais, o homem afirmou fazer uso de entorpecentes e alegou que, sob efeito das substâncias, perde a consciência de seus atos. Ele declarou ainda que tem conhecimento das condutas após não estar mais sob efeito das drogas, afirmando que, nesses momentos estaria “fora de si”.

O homem foi encaminhado à DEAM onde o caso foi registrado como importunação sexual.

