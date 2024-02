Usando nome falso, foragido da Justiça é identificado e preso em Sidrolândia

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quarta-feira (7), um homem pelo crime de tráfico de drogas Sidrolândia. No entanto, após contradições por parte do suspeito, foi descoberto que ele utilizava um nome falso para fugir da Justiça

Segundo o portal Dourados News, o homem se identificou inicialmente como L.M.S.D. mas, por não estar carregando nenhum documento de identificação, os policiais acionaram o perito papiloscópico.

Durante a coleta de digitais do autor, o perito já desconfiou da real identidade do criminoso, já que no momento de assinatura do boletim de ocorrência, ele utilizou uma assinatura diferente da utilizada nas demais peças Auto de Prisão em Flagrante.

Após a coleta das digitais, o perito constatou que o nome utilizado pelo indivíduo na verdade se tratava do nome de seu primo. Com o laudo em mãos, foi feito uma checagem ao sistema, onde se constatou que o homem na verdade era E.J.L.S., que estava foragido da Justiça desde 2019, com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Diante das provas, o autor confessou que mentiu sobre a identidade para tentar se livrar dos mandados de prisão.

