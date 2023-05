Usando tornozeleira, homem é detido com gambiarra de arma de fogo

Em rondas pelo bairro Cravo Vermelho na noite de ontem (18), policiais militares abordaram um indivíduo em atitude suspeita, que tentou fugir ao ver a guarnição, mas para o seu azar deixou cair uma munição de calibre .38.

O homem de 26 anos foi abordado alguns metros à frente, e durante revista pessoal, foi verificado que o suspeito portava tornozeleira de monitoramento eletrônico, e em sua cintura foi localizada uma arma de fogo, estilo caneta adaptada, contendo uma munição calibre .22 e mais duas munições no bolso, todas intactas.

Ainda com o suspeito, também foi encontrado um pote contendo substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, o autor e os objetos ilícitos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá onde foi autuado em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para uso pessoal.

