Vídeo - Uso do cinto de segurança evitou tragédia na Afonso Pena com Via Park

O acidente envolvendo dois veículos na esquina das avenidas Afonso Pena e Via Park, no final da tarde desta segunda-feira (2), por um detalhe não terminou em tragédia.

Ao JD1 Notícias, o tenente do Corpo de Bombeiros, Falcão, ressaltou que o fato de todos os ocupantes dos carros estarem usando cinto de segurança foi importante para que saíssem vivos do local. ‘’É importante destacar que o acidente só não teve dano maior pelo fato de todos os ocupantes dos veículos estarem usando cinto de segurança’’, afirmou.

A condutora do veículo Toyota, que tem 45 anos, seguia pela Afonso Pena, sentido Centro/Parque dos Poderes, quando entrou na Via Park. A mulher que estava dirigindo o Citroen C4, pela Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes/Centro, não viu que o sinal havia fechado, e colidiu na lateral do veículo, ocasionando o capotamento do Toyota.

A motorista que teve o veículo capotado seguia para buscar as filhas na escola. Ela teve apenas escoriações, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e encaminhada a uma unidade de saúde. As duas ocupantes do outro veículo recusaram atendimento e estavam assustadas com o ocorrido.

Até as 19h, quando nossa equipe de reportagem deixou o local, havia congestionamento. O trecho ficará interditado, aguardando pericia de trânsito para então ser liberado.

