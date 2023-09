Usuário de drogas é espancado por trio em Costa Rica

Homem, de 27 anos que não teve a identidade divulgada, acabou sendo espancado por três pessoas durante a madrugada de segunda-feira (25), no Biarro Jardim Buenos Aires, em Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital do municipio onde a vítima teria dado entrada, com diversas lesões pelo corpo.

Para os policiais o homem contou que estava em uma conveniência, bebendo. Por ser usuário de drogas, em determinado momento ele saiu do estabelecimento e se deslocou até o Bairro Jardim Buenos Aires em busca de entorpecentes.

Enquanto andava pela rua, a vítima foi abordada por três homens. Ele então passou a ser agredido de diversas formas. Sendo socorrido em seguida e levado para o hospital.

Durante diligências pela região, os policiais abordaram dois indivíduos. Eles contaram que estavam bebendo com o autor, mas foram embora para casa. A vítima conseguiu reconhecer apenas um dos autores da agressão.

Um dos suspeitos se intitula como “chefe do bairro Buenos Aires” e ainda é envolvido com delito de tráfico de drogas. Foram feitas as diligencias no intuito de localizar o autor, mas as equipes policiais não tiveram sucesso.

O caso foi registrado como lesão corporal grave na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

Deixe seu Comentário

Leia Também