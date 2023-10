Usuário de drogas usa esposa e bebê para evitar ser preso no centro da Capital

Durante diligências da Polícia Militar na área central de Campo Grande pela 'Operação Prostasia', que visa diminuir a criminalidade na região, três pessoas foram flagradas fazendo comercialização de entorpecentes no final da tarde de ontem (13), mesmo na presença da guarnição.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe percebeu duas pessoas, sendo Alexandre e Roseli que passavam algo para Edison Micher. Ao receber voz de abordagem Edison continuou andando em direção a uma senhora que estava com uma criança e um bebê, alegando que era trabalhador.

Ainda conforme registro policial, ao ser contido pelos policiais, Edison passou a chamar pela mulher, que era sua esposa que tentou intervir na abordagem utilizando as crianças para dificultar o trabalho dos militares.

No bolso de Edison foi encontrado um invólucro plástico que o autor confirmou que tratava se de maconha.

Enquanto isso, os outros dois suspeitos, Alexandre e Roseli tinham “resquícios” de entorpecentes, sendo que a mulher confirmou que a droga encontrada com Edison, havia sido dada por Alexandre.

Os três envolvidos receberam voz de prisão, com eles foram apreendidos 15g de maconha que foi encaminhada a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac Cepol.

