Usuário tem pulmão perfurado após ser esfaqueado em briga na Nhanhá

Usuário de entorpecentes, de 26 anos, se deu mal após se envolver em uma briga com demais usuários no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, na noite deste sábado (21). Ele teve o pulmão perfurado após ser esfaqueado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela equipe da Santa Casa, onde conversou com o rapaz.

Ele apontou que estava há vários dias no bairro, mas acabou se envolvendo em uma briga com demais usuários desconhecidos e foi agredido. Ele teve uma perfuração na região das costas, que acabou atingindo o pulmão.

Um amigo passava pelo local e resgatou ele, e no meio do trajeto, encontraram uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde ele foi interceptado e levado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

