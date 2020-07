Utilizando arma, motorista de aplicativo rouba cliente no meio de corrida

Saiba Mais Polícia Homem joga celular de esposa no chão, que revidou atacando frasco de perfume

Um homem, 29 anos, foi roubado por um motorista de aplicativo em meio a uma corrida solicitada pela vítima, na noite desta quinta-feira (16), na Vila Piratininga, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que havia solicitado a corrida por um aplicativo de caronas pagas, ele estava no bairro Guanandi e tinha como destino a Vila Piratininga.

Durante a viagem o motorista parou o veículo, apontou uma arma para o cliente e anunciou o assunto, segunda a vítima foram roubados seu celular, carteira e documentos.

A vítima acionou a Polícia Militar, mas disse que não se lembrava do nome do motorista, placa e nem mesmo modelo do carro, a única informação passada é que se tratava de um veículo prata.

Saiba Mais Polícia Homem joga celular de esposa no chão, que revidou atacando frasco de perfume

Deixe seu Comentário

Leia Também