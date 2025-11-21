Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana

Ninguém ficou ferido, e a vaca não teve lesões aparentes, segundo os bombeiros

21 novembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Aqueda aconteceu na quinta-feiraAqueda aconteceu na quinta-feira   (Reprodução/Princesinha News)

Uma vaca caiu em uma fossa séptica e mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (20), na Vila São Francisco, em Aquidauana. A operação contou com apoio da Prefeitura Municipal e terminou sem feridos.

Segundo os bombeiros, ao chegar ao local a equipe confirmou que o animal estava preso dentro da fossa. Os militares iniciaram a preparação de um sistema de vantagem mecânica para tentar o resgate, mas logo solicitaram reforço de uma retroescavadeira da prefeitura.

Com orientação dos bombeiros, o operador posicionou a máquina enquanto a guarnição fazia a amarração da vaca. O animal foi então içado com cuidado e retirado da fossa. Em seguida, foi colocado em uma área sombreada para se recuperar do susto.

Conforme o site A Princesinha News, após a retirada, a fossa foi preenchida com terra pelo operador da prefeitura, a fim de evitar novos acidentes.

O proprietário da vaca acompanhou o resgate e recebeu o animal de volta. Ele também foi orientado a reparar o local danificado.

Ninguém ficou ferido, e a vaca não teve lesões aparentes, segundo os bombeiros.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Xicará de café
Polícia
Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Polícia
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência
Estragos causados pela barragem Nasa Park -
Polícia
Mais de 1 anos após rompimento, Nasa Park anuncia reconstrução de barragem nas redes sociais
Gessica foi encontrada morta na residência em que morava
Polícia
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Polícia
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Aeroporto
Cadela não iria resistir aos ferimentos
Polícia
Xodó da família, cadela de 12 anos atacada por pitbull é sacrificada em Nova Andradina
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande
Polícia
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí