Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana

Uma vaca caiu em uma fossa séptica e mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (20), na Vila São Francisco, em Aquidauana. A operação contou com apoio da Prefeitura Municipal e terminou sem feridos.

Segundo os bombeiros, ao chegar ao local a equipe confirmou que o animal estava preso dentro da fossa. Os militares iniciaram a preparação de um sistema de vantagem mecânica para tentar o resgate, mas logo solicitaram reforço de uma retroescavadeira da prefeitura.

Com orientação dos bombeiros, o operador posicionou a máquina enquanto a guarnição fazia a amarração da vaca. O animal foi então içado com cuidado e retirado da fossa. Em seguida, foi colocado em uma área sombreada para se recuperar do susto.

Conforme o site A Princesinha News, após a retirada, a fossa foi preenchida com terra pelo operador da prefeitura, a fim de evitar novos acidentes.

O proprietário da vaca acompanhou o resgate e recebeu o animal de volta. Ele também foi orientado a reparar o local danificado.

Ninguém ficou ferido, e a vaca não teve lesões aparentes, segundo os bombeiros.

