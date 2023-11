"Vadi@", "lix0": Mãe é suspeita de xingar e agredir os filhos em Campo Grande

A Polícia Civil deve investigar possíveis crimes contra duas crianças, uma menina de 12 anos e um menino de 7 anos, no Bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. Há suspeitas de que a mãe, de 33 anos, esteja envolvida em casos de abandono e maus tratos contra os menores.

Conforme informações obtidas pelo JD1 Notícias, a mãe é suspeita de agredir as crianças com um cabo de vassoura, cinto e chinelo, além de proferir ofensas como "vagabund@", "filha da put@", "vadi@" e "lix0".

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a genitora costuma sair à noite para festas, deixando as crianças sozinhas, retornando muitas vezes apenas na madrugada ou no dia seguinte.

Consta no documento que as crianças teriam presenciado a mãe fazendo uso de drogas. O pai das crianças, de 33 anos, foi quem registrou os fatos junto à Polícia, que comunicou o Conselho Tutelar.

Medidas protetivas em favor dos menores serão solicitadas à Justiça. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

