"Vagabundos e filhos da p**a", diz mulher ao ser presa por desacato

Márcia da Silva, 41 anos, Telma da Silva, 39 anos, e Igor Marcelo da Silva, 22 anos, foram presos na madrugada desta sábado (11), após xingarem policiais de "filhos da pa e vagabundos", enquanto eles impediam a continuação de uma festa no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até um residência no Jardim Noroeste, após receberem denuncias que estaria acontecendo uma festa com som alto no local, desrespeitando decretos municipais em vigor.

Ao chegarem no local, os autores desligaram o som assim que viram a viatura policial, ao serem informados que a realização da festa era proibida, Igor apontou o dedo na cara dos policiais e disse "que estava na casa dele e fazia o que queria e não ia obedecer".

Márcia, proprietária da residência, também foi em direção aos policiais e disse que iria fazer o que quisesse, pois estava em sua casa. Logo após, Telma foi até os militares e gritou que eles não riram gritar e os policiais deveriam ir prender bandidos.

Após uma rápida tentativa de negociação, os agentes disseram que se os autores não obedecessem as ordens seriam presos, neste momento Telma gritou que "filho da pa nenhum ia prender ela", com isso os militares prenderam os três por desacato.

Igor e Márcia acompanharam os militares para dentro da viatura sem apresentar nenhum tipo de reclusa, apenas Telma continuou xingando os policiais de "vagabundos e filhos da pa", toda a ação foi gravada pelo celular da própria autora.

Durante o caminho para a delegacia, Telma dizia a todo momento que os policiais tinham medo de prender bandidos e que ela pagava o salário deles, os xingamentos também continuaram, segundo o registro policial.

Os três foram apresentados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO).

