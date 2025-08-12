'Vai ficar ruim pra você', diz homem ao ameaçar ex da atual companheira em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados para denunciar que está sendo ameaçado por mensagens de WhatsApp enviadas pelo atual companheiro de sua ex-esposa. O caso foi registrado nesta terça-feira (12).

Conforme o registro policial, os três são moradores da Aldeia Bororó, localizada na zona rural da cidade. Ele contou para as autoridades que está separado da ex há 15 dias. Durante o divórcio, a mulher teria solicitado uma medida protetiva contra ele, deixando também o filho do casal, uma criança de 3 anos de idade, sob a guarda do pai.

Mesmo com a medida protetiva em vigor, a ex-companheira continua tentando entrar em contato com o homem, principalmente para exigir que ele entregue um veículo, alegando que o bem lhe pertence.

Ainda em seu relato, o comunicante afirma que tem sido orientado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) a não manter contato e a relatar todas as tentativas de comunicação dentro do processo judicial em curso.

Entretanto, a vítima relatou que o atual companheiro da ex-mulher passou a enviar mensagens ameaçadoras através do celular dela. Em uma das mensagens, o homem teria dito, “Cresci no morro, sei a malandragem, vai ficar ruim pra você”.

As ameaças envolvem ainda acusações infundadas sobre retenção de bens e promessas de represálias caso a situação envolvendo a divisão de patrimônio não seja “resolvida”.

A vítima afirma não conhecer pessoalmente o autor das mensagens, mas acredita que ele esteja residindo atualmente com sua ex-esposa, na Aldeia Bororó. O caso foi registrado como ameaça e será apurado.

