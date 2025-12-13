Vai um cheirinho? Dupla furta mais de R$ 2,6 mil em desodorante e acaba presa no Estrela do Sul

Dois homens foram presos na noite de quinta-feira (12) após serem flagrados furtando produtos do Mister Júnior no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande. A dupla tentou sair do estabelecimento sem pagar por uma grande quantidade de desodorantes, avaliados em R$ 2,631 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o gerente do supermercado percebeu a atitude suspeita ao ver os dois colocando diversos desodorantes dentro de uma caixa enquanto circulavam pelo interior da loja. Ao notar que estavam sendo observados, os homens tentaram deixar o local aproveitando o movimento intenso de clientes, mas foram contidos antes de conseguir fugir.

Ainda conforme o registro, a ação foi confirmada por imagens do sistema de segurança do supermercado. O gerente também informou que os mesmos suspeitos já haviam praticado um furto semelhante em outra unidade da rede, no bairro São Conrado, onde teriam levado grande quantidade de chocolates dias antes. Todos os produtos recuperados foram devolvidos ao estabelecimento.

Os dois homens foram levados à delegacia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como furto cometido por mais de uma pessoa.

