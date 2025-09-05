Menu
Polícia

Vai um lanchinho? Cliente flagra comida podre em restaurante de shopping na Capital

O peito de peru estava verde e 'nadando' em uma espécie de água, segundo relatos

05 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis     atualizado em 05/09/2025 às 16h26
A comida estava em um dos expositores do restauranteA comida estava em um dos expositores do restaurante   (Reprodução)

Uma campo-grandense flagrou um peito de peru estragado no expositor da loja da Subway, localizada no Shopping Campo Grande. Através das redes sociais, ela mostrou a comida.

Conforme o texto, a mulher explicou que a 'comida podre' estava à vista. "Esse peito de peru estava nadando em uma água suja, sem contar um pedaço pobre, já esverdeado, em cima do restante", detalhou.

Em continuação, ela cobra a Vigilância Sanitária e os inspetores do shopping a respeito da falta de cuidados no restante. "Simplesmente nojento!", finaliza.

Nos comentários, as pessoas chegaram a comentar que as franquias de fast food estariam falidas, enquanto outras reservaram o momento para criticar o atendimento das atendentes do restaurante.

"Equipe péssima, meninas com os cílios parecendo um guarda sol e a unhas igual do Wolverine. Uma cara de quem dormiu de calça jeans, educação zero", disse uma mulher.

"Sério essa franquia já era tem anos. Mais o povo insiste ainda. Abandona isso aí!"[SIC], afirmou uma pessoa. "Essas franquias estão, em sua maioria, falidas", comentou outra.

O JD1 procurou a assessoria do complexo, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

