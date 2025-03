Valendo ouro: Homem Ã© preso apÃ³s furtar botijÃ£o de gÃ¡s em Bataguassu

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por roubar um botijão de gás de uma casa localizada na Rua José Antônio Mourão, durante a noite de sábado (1°), em Batayporã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o imóvel se encontra fechado, pois o dono está viajando. Um vizinho ouviu barulhos e quando saiu para averiguar, viu um homem saindo com um botijão nas costas, ele gritou e o ladrão jogou o objeto no chão antes de sair correndo.

A Polícia Militar foi acionada e depois de pegar as características do autor, saiu em diligências pelas proximidades da avenida Antônia Spinosa Mustafá, quando se deparou com o suspeito. Logo na abordagem confessou o crime.

Ele e o objeto foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

