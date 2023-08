Valendo R$ 47 milhões, PRF apreende a maior carga de maconha do ano em Campo Grande

A maior apreensão de maconha do ano. Essa foi a ocorrência desta quarta-feira (16), em Campo Grande, feita pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que encontrou mais de 22,4 quilos de maconha escondidos em um caminhão tanque, acoplado a dois semirreboques na BR-060.

O motorista, não identificado, foi preso em flagrante por estar associado ao tráfico de drogas e receberia cerca de R$ 1,5 mil pelo transporte, saindo de Ponta Porã e o destino seria a capital sul-mato-grossense.

Durante a abordagem, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor, ele disse que estava carregado com óleo de soja, porém as notas fiscais apresentavam indícios de falsidade.

A equipe decidiu realizar uma vistoria nos reboques e ao se aproximar dos compartimentos logo sentiu um forte odor de maconha.

Ao abrir as escotilhas dos tanques, os PRFs descobriram que os dois compartimentos de carga estavam lotados com tabletes de maconha.

A carga foi avaliada em mais de R$ 47 milhões em prejuízo para o crime organizado.

