Valentão ameaça mulher, aponta arma para PM e morre em confronto no Leblon

Durante a noite desta terça-feira (31), Felipe Luz dos Santos, de 23 anos, morreu em confronto com a Força Tática, da Polícia Militar, no Jardim Leblon, em Campo Grande. Ele ameaçava sua companheira de morte e apontou uma arma para os militares.

Segundo informações policiais, a viatura da Força Tática realizava patrulhas na região e em determinada rua, ouviu uma discussão muito alta em uma residência e parou para verificar o que estava acontecendo.

"Se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém", teria dito o suspeito para a mulher.

No momento em que se aproximavam da casa, uma mulher saiu da residência e Luiz ficou no interior do imóvel. Entrando para se inteirar mais sobre a situação, os policiais foram pegos de surpresa com o homem apontando uma arma para a equipe.

Antes que pudesse atirar na direção dos policiais, a equipe efetuou disparos para desarmá-lo. Ferido, o suspeito foi socorrido para o Hospital Regional pela equipe, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme informações, Felipe tinha passagens por vários crimes como tráfico de drogas, tentativa de homicídio, violência doméstica e atualmente estava evadido do sistema prisional.

Deixe seu Comentário

Leia Também