Valentão? Marido ameaça esposa na Capital: 'Se não fizer comida, vou te bater'

Homem, de 47 anos, foi conduzido para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande, na noite desta quinta-feira, dia 20, após ameaçar agredir a própria companheira, também de 47 anos. O motivo? Ele queria que ela fizesse comida para o marmanjo.

A mulher negou o pedido após ele chegar completamente alterado em razão do consumo de bebida alcoólica. "Se você não fizer comida, eu vou te bater", disse ele, que em retaliação a negativa da esposa, quebrou alguns pratos e copos.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido ainda ameaçou expor a companheira na internet, ao dizer que divulgaria fotos íntimas dela que estariam no celular.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi conduzido para a delegacia. A mulher explicou que não as agressões não são frequentes, porém, quando ele bebe, fica agressivo.

O caso foi registrado como ameaça e dano, ambos no contexto de violência doméstica.

