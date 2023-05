"Vamos aprender a ser viadinhos", professor é ofendido por alunos em escola da Capital

Um professor, de 33 anos, procurou a delegacia após ser ofendido por alunos do 1° ano do ensino médio na Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, localizada no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande durante a tarde de segunda-feira (22).

Conforme a ocorrência, a turma estava aguardando a chegada do professor quando um grupo de quatro meninos disse: "último tempo é aula do professor viado! Vamos aprender a ser viadinhos!". Vendo o caso e se sentindo constrangidos, alguns alunos optaram por comunicar a vítima a abordando ainda no corredor.

Ao ser informado, ele procurou a direção, que identificou e convidou os responsáveis pelas falas homofóbicas a irem até a coordenação. Após a ata, os alunos foram suspensos conforme o regimento da Secretaria de Estado de Educação.

Após isso, o professor retornou para a sala de aula onde leu a Constituição Federal e a Lei 7.716/1989, atualizada em 2019, para informá-los de que a atitude dos responsáveis é um crime. Além disso, ele teria ainda deixado claro que suas aulas não incluem ensinamentos homossexuais.

Apesar de o caso ter sido ‘resolvido’ na instituição, a direção orientou que o professor procurasse a delegacia para registrar a ocorrência. O caso foi então formalizado na 3° Delegacia de Polícia Civil, como injuria qualificada pela LGBTFobia.

Procurada pelo JD1 Notícias, a SED informou que está averiguando o caso de perto, sem passar mais detalhes a respeito.

