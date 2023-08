'Vamos matá-lo também', vizinhos procuram homem que matou Diane a facadas em Dourados

"Vamos encontrar ele e matá-lo também", comentavam homens Diane Pires Jara, de 37 anos, ser encontrada morta em um dos cômodos da quitinete onde morava, na madrugada desta quinta-feira (10), na região da Vila Almeida, em Dourados. O relato foi passado a polícia pelo proprietário do local.

Consta na ocorrência, que por volta das 2h da manhã, a testemunha ouviu choros e gritos na frente da residência. Ao sair para olhar, ouviu dois homens gritando as seguintes frases: "ele matou ela"; " ele não podia fazer isso"; "vamos encontrar ele e matá-lo também". Logo em seguida, eles tomaram rumo ignorado.

Entendendo que o inquilino, identificado como Odair Soares de Oliveira, de 56 anos, teria matado a companheira, o homem ligou para a Polícia Militar solicitando que uma viatura fosse encaminhada para o local.

O proprietário das quitinetes, relatou ainda para os militares que ouviu brigas do casal durante a terça-feira (8). No dia seguinte, Odair o procurou para dizer que iria se mudar do imóvel.

Diane estava nua e com um travesseiro cobrindo parte do corpo quando foi encontrada em um dos cômodos. A Perícia inicial indicou que ela foi vítima de 13 perfurações, sendo nas costas, face, tórax e braço.

Após cometer o crime, o suspeito teria fugido do local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados.



Deixe seu Comentário

Leia Também