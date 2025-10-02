'Vamos te cortar em pedaços', bandido ameaça matar advogado que recusou seu caso na Capital

Um advogado, de 60 anos, está sendo ameaçado de morte após negar atendimento a um criminoso. O caso foi denunciado na manhã de quarta-feira (1°), em Campo Grande.

Conforme o registro policial, desde negar advogar para o bandido vem recebendo mensagens de diversos números via WhatsApp. No texto, o suspeito identificado como ‘R7’, faz ameaças diretas como ‘não quer advogar para bandido não vai advogar para ninguém’.

Em outra mensagem, o advogado é chamado de ‘Dr. Pilantra’: ‘sua batata está assando seu pilantra fila da puta, vamos te cortar em pedaços e mandar sua cabeça dentro de uma caixa para sua família [SIC]’.

Diante da situação, a vítima procurou as autoridades, registrando os fatos como ameaça.

