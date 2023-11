Van lotada de turistas tenta desviar de cachorro, sai da pista e capota

Uma van de turismo capotou na tarde dessa quinta-feira (9) na rodovia Transamazônica, BR- 230, localizada no sudeste do Pará, perto da zona rural de Itupiranga. Sete pessoas ficaram feridas, dentre elas um indiano e três norte-americanos. Ainda estavam na van o motorista e quatro brasileiros.

Na manhã desta sexta-feira (10), as vítimas do acidente ainda estavam internadas no hospital regional do sudeste em Marabá. O estado de saúde dos turistas é considerado moderado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é a de que o veículo perdeu o controle depois de tentar desviar de um cachorro que tentava atravessar a rodovia. A van saiu da pista e capotou.

O destino dos turistas, a origem da van e a previsão de alta dos feridos não foram informados pelas autoridades.

Deixe seu Comentário

Leia Também