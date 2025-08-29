Van que transportava medicamentos para Chapadão do Sul pega fogo na BR-060

Uma van que levava medicamentos para Chapadão do Sul pegou fogo durante a manhã desta sexta-feira (29), no KM 90 da BR-060, próximo ao Distrito de Bela Alvorada.

Para as autoridades, o motorista de 53 anos contou que estava viajando sozinho quando o veículo começou a pegar fogo. Ele explicou que a van começou a perder força antes das chamas se espalharem.

Produtores rurais da região enviaram caminhão pipa para o combate as chamas, que também consumiram a vegetação rasteira nas margens da via.

Além disso, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul realizou os atendimentos necessários no local. Por sorte, ninguém ficou ferido no incêndio.

