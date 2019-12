Briga entre corintianos e vascaínos termina com feridos no Piratininga

Quatro homens foram feridos a tiros em confusão que envolveu as torcidas organizadas do Vasco da Gama e do Corinthians nessa madrugada de segunda-feira (16).

Ederson Barbier da Silva, 34 anos, Fabiano Gutoski dos Santos, 36 anos, Gledson Gilmar Gimenes Borges, 29 anos, Wallace Arce Centurião Machado, 24 anos, todos integrantes da torcida organizada do Vasco da Gama foram atingidos nas pernas e nos pés.

Segundo informações do boletim de ocorrência, apesar de não ter nenhum jogo no momento, eles se encontraram em uma conveniência na Avenida Manoel da Costa Lima, Vila Piratininga.

Eles teriam brigado com integrantes do Pavilhão 9, a torcida do Corinthians. Na confusão, um homem não identificado, que estava acompanhado de duas mulheres, atirou na direção dos vascaínos.

No registro policial, consta que o homem tem idade aparente de 35 a 40 anos, branco, sem barba, e estaria em Gol G5 ou Punto preto ou cinza. O suspeito ainda não foi localizado.

A equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) esteve na conveniência e fez varredura no local, encontrando dois estojos de munição calibre .40.

Segundo assessoria da Santa Casa, Ederson Barbier da Silva sofreu ferimento na perna esquerda e está na área verde do pronto-socorro, estável; Fabiano Gutoski teve ferimento no pé direito, trauma na região posterior da cabeça e ferimento por estilhaço de bala em pé esquerdo. Ele na área vermelha, estável e com programação de cirurgia pela ortopedia; Gledson Gilmar teve ferimento em pé esquerdo, está estável, com cirurgia ortopédica programada; Wallace Arce Centurião Machado também teve lesão no pé esquerdo, estável com programação de cirurgia pela ortopedia para limpeza do ferimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Piratininga, a Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar o caso.

