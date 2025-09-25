Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário

Um vazamento de gás assustou os funcionários e pacientes do Posto de Saúde do Bairro Alta Floresta II, localizado em Ladário, durante a noite de quarta-feira (24).
Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 23h30 para ir até a unidade de saúde, onde havia um forte cheiro de gás.
No local, foi constatado que o vazamento estava vindo da geladeira de armazenamento de medicamento. Para interromper a vasão, o equipamento foi desligado.
Ainda atuando na ocorrência, as equipes realizaram a ventilação do espaço, orientando os responsáveis a entrar contato com o fabricante do equipamento avariado.
Apesar do cheiro forte, ninguém precisou de atendimento médico.
