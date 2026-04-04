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Vazamento de gás mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros em Ladário

Segundo os bombeiros, a ação rápida da vizinha foi essencial para evitar um possível acidente

04 abril 2026 - 16h51Brenda Assis

Uma suspeita de vazamento de gás mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Santo Antônio, em Ladário.

De acordo com informações, a equipe foi acionada por volta das 9h por uma vizinha, que percebeu um forte cheiro de gás vindo de uma residência próxima. Além disso, ela relatou ter ouvido um pequeno barulho dentro do imóvel, o que aumentou a preocupação com a possibilidade de vazamento.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o botijão já estava fora da casa e que não havia ninguém no interior. A equipe realizou o fechamento da válvula, conseguindo conter o vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e eliminando o risco de explosão.

Segundo os bombeiros, a ação rápida da vizinha foi essencial para evitar um possível acidente. A corporação também reforçou orientações importantes em situações desse tipo, como não acender fósforos ou isqueiros, não ligar interruptores de energia elétrica, manter o ambiente ventilado e, se for seguro, fechar o registro do botijão.

Em casos de suspeita de vazamento, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.

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