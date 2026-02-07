Vídeo: Vazamento de gás provoca incêndio em clínica de recuperação na Capital

Um vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) provocou um incêndio na manhã deste sábado (7) em uma clínica de recuperação localizada em Campo Grande. O fogo atingiu a cozinha do Projeto Jaboque – Clínica de Recuperação, causando danos materiais e mobilizando equipes de emergência.

Segundo as primeiras informações, o incêndio começou após o vazamento de gás, que acabou se espalhando pelo ambiente e provocando as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para conter o fogo, realizar o rescaldo e garantir a segurança da área.

Apesar do susto, não há registro de feridos. A cozinha ficou destruída. O local foi isolado durante o atendimento para evitar novos riscos.

