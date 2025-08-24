Veículo capota no trevo da rotatória da UFMS

Um veículo, aparentemente uma Volkswagen Parati G3, capotou na tarde deste domingo (24) no trevo da rotatória da Avenida Manoel da Costa Lima com a Filinto Muller, próximo à UFMS, no bairro Vila Ipiranga, em Campo Grande.
As causas do acidente ainda não foram informadas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e já estão no local para prestar atendimento aos envolvidos e controlar a situação. Ainda não há informações sobre vítimas ou a gravidade dos ferimentos.
Mais informações serão divulgadas posteriormente.Reportar Erro
