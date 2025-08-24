Menu
Polícia

Veículo capota no trevo da rotatória da UFMS

O acidente ocorreu na tarde deste domingo e as causas ainda são desconhecidas

24 agosto 2025 - 15h35Sarah Chaves
Foto: Reprodução/LeitorFoto: Reprodução/Leitor  

Um veículo, aparentemente uma Volkswagen Parati G3, capotou na tarde deste domingo (24) no trevo da rotatória da Avenida Manoel da Costa Lima com a Filinto Muller, próximo à UFMS, no bairro Vila Ipiranga, em Campo Grande.

As causas do acidente ainda não foram informadas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e já estão no local para prestar atendimento aos envolvidos e controlar a situação. Ainda não há informações sobre vítimas ou a gravidade dos ferimentos.

Mais informações serão divulgadas posteriormente.

