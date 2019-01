Veículo é apreendido com quase 300 kg de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam neste domingo (13), o condutor de um veículo HB20 branco, com placas de Belo Horizonte (MG), carregado com 296kg de maconha distribuídos em 208 volumes prensados, e mais 17 pacotes de skunk, conhecida também como a "super maconha".

Segundo o registro policial, a prisão ocorreu durante uma abordagem do policiamento que realizava a fiscalização na rodovia BR-463. Inicialmente os policiais avistaram dois veículos, um Gol de cor prata e o HB20 branco que trafegavam em alta velocidade. Durante a abordagem do HB20 foi possível a visualização do entorpecente.

O veículo Gol retornou e passou pela abordagem policial. Ao ser abordado, o condutor atirou na rodovia um aparelho de celular, que ficou parcialmente destruído. No bolso do condutor do Gol foi localizado um contrato de locação do HB20 branco abordado com a droga.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.

