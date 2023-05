Veículo é encontrado abandonado com quase 740 kg de maconha

No sábado (20), a equipe de radiopatrulha da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar apreendeu 739,9 kg de maconha, em Sidrolândia

A apreensão aconteceu durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a guarnição recebeu uma denúncia de que havia um veículo de cor preta suspeito na Rua Guaíba, no Bairro Vival do Ipês.

Os policiais militares foram ao local e encontraram o veículo com as portas trancadas e os vidros com uma película de transparência mínima.

Ao visualizar o interior do automóvel, através do para-brisa dianteiro, foi verificado grandes fardos e embrulhos adesivados, além do forte odor de substâncias entorpecente do tipo maconha vinda do automóvel.

Devido a suspeita de substâncias ilícitas, os agentes quebraram um dos vidros do carro e confirmaram grande quantidade de substâncias análoga a maconha, ao todo 739,9 kg.

Diante dos fatos, os policiais militares encaminharam as drogas e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

