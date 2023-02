Veículo é furtado no centro e encontrado na 13 de Maio pela Guarda Municipal

Na madrugada de Carnaval (de 19 para 20), a Guarda Civil Metropolitana recuperou um veículo furtado na região central de Campo Grande.



Ao perceber que o carro havia sido furtado após deixar ele estacionado, uma mulher de 24 anos pediu ajuda para agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).



A vítima procurou os guardas que estavam em serviço no Carnaval na Esplanada Ferroviária e relatou que quando voltou para o local onde havia estacionado o veículo, mas não encontrou.



Com a informação dos detalhes do veículo, a equipe fez rondas pelo local, e encontrou o carro na Rua 13 de Maio, sendo conduzido por um menor de idade e mais dois menores sendo passageiros.



Os autores foram rendidos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Cepol e o veículo foi entregue à proprietária.

Deixe seu Comentário

Leia Também