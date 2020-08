Veículo furtado é recuperado em Bataguassu

Um veículo furtado, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , nesta quarta-feira (19), em Bataguassu, que fica a 335 km de Campo Grande

De acordo com a PRF, a equipe realizava uma fiscalização na BR-267, quando localizou uma Fiat/Palio Weekend, com placas de Dracena, interior de São Paulo, ao verificar o veículo estava com registro de furto. O motorista, de 44 anos, disse que era proprietário do carro e que estaria retornando de viagem para Brasilândia/MS.

O homem e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu/MS para as providências necessárias.

