Vídeo: Veículo que seguia para Goiânia com mais de meia tonelada de maconha é apreendido

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde da quarta-feira (2), um veículo Ford Ka de cor branca carregado com 567 quilos de maconha e 54,4 quilos de skank. A ação aconteceu na rodovia MS-156, município de Amambai e faz parte da Operação Hórus. O motorista tentou fugir, mas logo foi detido, ele que levaria a droga até Goânia (GO).

Durante um patrulhamento ostensivo na os militares deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Logo em seguida o homem adentrou em uma plantação de soja, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais.

O homem de 23 anos de idade disse que foi contratado para pegar o veículo, com a droga, na cidade de Coronel Sapucaia (MS) e entregá-lo em Goiânia (GO), cidade onde reside.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Veja o vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também