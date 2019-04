Veículos furtados são recuperados em Nova Andradina

Um carro e uma motocicleta furtados na quinta-feira (18), em Nova Andradina foram recuperados pela Polícia Militar, após diligências na região do Distrito de Nova Casa Verde.

De acordo com informações, a primeira vítima havia deixado o veículo em uma oficina para conserto e quando retornou ficou sabendo que o carro havia sido furtado. O proprietário do estabelecimento disse aos policiais que saiu para almoçar, e teria deixado o veículo estacionado, na rua, com a chave na ignição e que só notou o sumiço do veículo quando o proprietário foi buscá-lo.

Após buscas, o carro foi encontrado próximo a um restaurante da rodovia MS-134. Testemunhas disseram que um casal com uma criança de colo havia deixado o veículo no local.

A equipe da Policia Militar localizou o suspeito de 29 anos, que tentou fugir. O suspeito estava com a mulher e um bebê com nove meses de idade.

O segundo veículo foi recuperado próximo a praça das águas no centro de Nova Andradina. Dois adolescentes de 17 anos, foram flagrados empurrando apressadamente uma motocicleta. Na abordagem, eles confirmaram o furto.

Os envolvidos foram encaminhados juntamente com os veículos para a delegacia de Nova Andradina e ficaram à disposição da Justiça.

