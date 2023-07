'Velho safado', gritou jovem ao ser assediada em ônibus de Campo Grande

A jovem, de 22 anos, precisou ser amparada por testemunhas ao ser assediada em um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (14). Um idoso teria passado a mão em seu corpo enquanto ela assistia filme no trajeto, sentido ao Terminal General Osório.

A vítima ainda teria gritado "velho safado" para o suspeito que permaneceu dentro do ônibus, até que o motorista parasse o veículo e acionasse a Polícia Militar.

A zeladora Luciene de Melo Pimentel, de 48 anos, disse que poucas pessoas queriam apoiar a vítima, mas ela além de ligar para a Polícia Militar, chegou a questionar o autor sobre se alguém quisesse que isso acontecesse com alguma filha e se prestou a ser testemunha do caso.

"Ela falou que estava assistindo um filme sentada e ele em pé. Ninguém quis ser testemunha e eu falei que queria", disse.

Segundo informações obtidas pelo JD1 Notícias, a vítima estava no meio do ônibus quando teria sentido a mão do idoso em seu corpo e logo começou a gritar e xingar o suspeito.

O motorista José Paulo de Alcântara, de início, não percebeu do que se tratava e até imaginou que a jovem queria descer no ponto, mas testemunhas e outros passageiros, informaram que o suspeito teria passado a mão na vítima, numa possível tentativa de estupro.

O condutor percebendo a situação, trancou todas as portas e parou em um ponto, ligando para a Polícia Militar. Passageiros que teriam pedido para descer, pois trabalhavam próximo ao local, foram liberados para descer.

A linha de ônibus é o 081 - Term. Nova Bahia / Term. Bandeirantes e seguia para o terminal General Osório.

