Velocidade, ultrapassagens e cinto de segurança são as principais infrações em viagens

O período de férias é marcado, em algumas famílias, por viagens longas ou até mesmo perto de onde elas moram. Uso inadequado da cadeirinha, ultrapassagens e excesso de velocidade são algumas das infrações mais cometidas no estado durante os deslocamentos.

Anualmente, durante dezembro e janeiro, o policiamento é reforçado para garantir que as fiscalizações das infrações sejam cumpridas, para tentar diminuir o número de acidentes e mortes.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou ao JD1, que as infrações mais comuns nas rodovias de Mato Grosso do Sul são excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, falta do uso do cinto de segurança e transporte de crianças fora do dispositivo de segurança.

Apesar de não ter um detalhamento a respeito de quantas autuações foram feitas nesses dois meses, a PRF realizou 16.606 autuações entre o final de 2021 e começo de 2022. Neste mesmo prazo, em 2022/2023, a fiscalização flagrou 16.267 infrações sendo cometidas.

Agora, neste final de ano, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR MSVia.

Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

Além disso, serão realizadas ações educativas e de conscientização para que os condutores tenham uma viagem mais responsável e segura.

