Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande

A pequena Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, que foi sequestrada, estuprada e estrangulada até a morte por um conhecido da família, será velada a partir da noite de hoje (28) no Cemitério Parque Campo Grande.

O sepultamento da criança será realizado no mesmo local, às 8h30 de sexta-feira (29). O cemitério está localizado na Avenida Senador Filinto Muller, 2603 – Pioneiros.

O crime - Emanuelly foi encontrada sem vida na casa do assassino Marcos William Teixeira Timóteo, de 20 anos, na Vila Carvalho, em Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (28).

A pequena foi encontrada morta, enrolada em um cobertor e ‘escondida’ dentro de uma banheira infantil, que estava debaixo da cama de Willian, conhecido como ‘Gordinho’.

Por acharem que ela estava com a avó, já que tinha o costume de ir até a casa dela para passar o dia, os pais da menina demoraram a procurar por ela. Ao perceberem que Manu não voltou para casa, foram até a casa de uma vizinha pedir as imagens de câmeras de segurança, momento que viram a criança andando ao lado do suspeito.

Os dois então caminharam até a casa dele, onde ela foi brutalmente estuprada e estrangulada até a morte. Quando o Batalhão de Choque da Polícia Militar chegou no imóvel, encontraram a cozinha suja de barro, suspeitando que ela teria sido morta e possivelmente enterrada, os militares entraram na residência e fizeram uma varredura, até que acharam o corpo debaixo da cama.

Gordinho conseguiu fugir até a manhã de hoje (28), quando foi encontrado pelas equipes do GOI (Grupo de Operações de Investigações). Ao ser localizado, ele reagiu a abordagem, sendo alvejado e morrendo na UPA Vila Almeida.

