Venda e devolução de cama termina com jovem esfaqueada por vizinha na Capital

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueada durante uma confusão envolvendo a vizinha de kitnet, de 21 anos, em relação à venda e a devolução de uma cama. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 19, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A suspeita fugiu do local e cometeu a agressão estando acompanhada da mãe e de um homem, após acusar a vítima de ter invadido a residência e derrubado um armário.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a suspeita chegou a comprar uma cama da vítima, mas decidiu devolvê-la, pois não teria condições de arcar com os pagamentos. Porém, a vítima disse que a cama voltou danificada. Por isso, ambas tiveram a primeira discussão.

Posteriormente, o armário da casa da suspeita foi encontrado caído e ela acusou a vítima de ter invadido a residência e cometido a ato em suposta retaliação por conta da cama. Porém, a jovem, de 22 anos, relatou para a Polícia Militar que não conseguiria tal fato, pois a casa da suspeita estava trancada.

Previamente resolvido o problema, a Polícia Militar deixou o local, porém, minutos depois, foi acionada novamente, onde encontrou a jovem, de 22 anos, ferida com uma facada no braço. Ela alegou que a suspeita compareceu na companhia da mãe e de um homem, onde todos a agrediram e a suspeita ainda desferiu uma facada nela. A versão foi comprovada pelo irmão da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha. O trio que atacou a jovem não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

