Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Venda e devolução de cama termina com jovem esfaqueada por vizinha na Capital

Agressora teria tido ajuda de um homem e da mãe para cometer as agressões

20 janeiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros atendeu a vítimaCorpo de Bombeiros atendeu a vítima   (Erick Sena/O Pantaneiro)

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueada durante uma confusão envolvendo a vizinha de kitnet, de 21 anos, em relação à venda e a devolução de uma cama. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 19, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A suspeita fugiu do local e cometeu a agressão estando acompanhada da mãe e de um homem, após acusar a vítima de ter invadido a residência e derrubado um armário.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a suspeita chegou a comprar uma cama da vítima, mas decidiu devolvê-la, pois não teria condições de arcar com os pagamentos. Porém, a vítima disse que a cama voltou danificada. Por isso, ambas tiveram a primeira discussão.

Posteriormente, o armário da casa da suspeita foi encontrado caído e ela acusou a vítima de ter invadido a residência e cometido a ato em suposta retaliação por conta da cama. Porém, a jovem, de 22 anos, relatou para a Polícia Militar que não conseguiria tal fato, pois a casa da suspeita estava trancada.

Previamente resolvido o problema, a Polícia Militar deixou o local, porém, minutos depois, foi acionada novamente, onde encontrou a jovem, de 22 anos, ferida com uma facada no braço. Ela alegou que a suspeita compareceu na companhia da mãe e de um homem, onde todos a agrediram e a suspeita ainda desferiu uma facada nela. A versão foi comprovada pelo irmão da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha. O trio que atacou a jovem não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito no momento que invadiu o prédio da prefeitura
Polícia
Suspeito que rendeu vigilante e roubou prefeitura de Caarapó é preso
Máquinas, cartões e até armas foram apreendidas
Polícia
Quadrilha que fraudou R$ 4 milhões em golpes da 'maquininha' é presa em Campo Grande
A reportagem segue acompanhando o caso
Polícia
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge usina em Caarapó
Contrabando apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime
Foto: Transportal Viagens
Polícia
Mulher é presa com droga e munições na rodoviária de Campo Grande
Polícia cumpriu mandado de prisão contra agressor
Interior
Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Gestante leva diversas mordidas de pitbull em ataque no Jardim Noroeste
O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.
Polícia
Homem é preso se masturbando em carro enquanto assediava jovem em Bataguassu
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Dupla é espancada em briga generalizada no centro de Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio