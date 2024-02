Vendedor ambulante leva 'enquadro' da GCM após atormentar adolescentes em terminal

Um vendedor ambulante, conhecido em Campo Grande por importunação sexual, foi ‘enquadrado’ pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) após ser acionada pelo pai de uma das vítimas no terminal Júlio de Castilho, no horário de almoço desta terça-feira (27).

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias no local, o autor tem costume de pedir o número de telefone de mulheres e adolescentes dentro dos terminais de transporte público. Quando não era respondido pelas vítimas, ele passa a ficar agressivo e xingar as mulheres.

Depois de pegar os contatos, o homem tinha como costume ficar importunando as vítimas e mandando nudes. O homem trabalha como vendedor ambulante e seria reincidente na prática delituosa, conforme testemunhas relataram a reportagem.

O autor teria sido liberado pelas equipes da GCM, e o pai de uma das vítimas foi orientado a ir até a delegacia para realizar o registro policial contra o homem.

A reportagem entrou em contato com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), que teria atendido a ocorrência no local, mas até a publicação desta matéria não teve retorno.

