Vendedor de algodão doce é encontrado morto em Três Lagoas

Luiz Carlos de Oliveira, de 49 anos, foi encontrado morto durante a tarde de segunda-feira (30), no Residencial Pardal, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas. Ele seria um vendedor de algodão doce conhecido na cidade.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a vítima teria sido encontrada pelas equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com espuma no nariz, na boca e na orelha, e sem marca de agressão ou violência. Por conta disso, acredita-se que Luiz tenha sido vítima de um infarto fulminante, dentro da casa onde morava.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre a morte de Luiz.

Ele era conhecido por algodão doce pelas ruas de Três Lagoas. Ainda de acordo com o site local, a morte de Luiz causou comoção entre os moradores do município, que lamentaram o falecimento dele nas redes sociais.

Deixe seu Comentário

Leia Também