Vendedor de botina é preso com 200 kg de maconha em fundo falso de veículo

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a prisão de um homem identificado como Valdir da Silva, de 38 anos, no km 323 da BR-163, em Rio Brilhante, nessa quarta-feira (12).

Conforme informações do Dourados News, o autor conduzia um veículo Saveiro, com placas do Mercosul.

Durante a abordagem, ele relatou à polícia que é vendedor de botina e que estava em Amambai, quando recebeu a proposta para levar droga até Campo Grande pela quantia de R$ 10 mil.

Na vistoria, a polícia encontrou um compartimento falso dentro do veículo, onde foram encontrados 253 tabletes de maconha, pesando 203 kg, além de oito porções de skunk.

