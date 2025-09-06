Vendedor de frutas morre após desabamento de muro em Rio Negro

João Victor Batistão Santos, de 22 anos, natural do Paraná, morreu na tarde de ontem (5) após ser atingido por um muro que desabou na Avenida Brasil, no centro de Rio Negro, Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu por volta das 15h, enquanto o jovem trabalhava vendendo frutas.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e um investigador da Delegacia local foram ao local para atender à ocorrência. Os peritos realizaram os primeiros levantamentos, e as causas do desabamento serão investigadas.



João Vitor era bastante conhecido pelo trabalho e simpatia no atendimento aos clientes. Populares informaram que o imóvel onde o muro estava localizado é muito antigo, mas apenas a perícia poderá confirmar as razões do acidente.

O corpo de João Victor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim e, após os exames, será levado para o Paraná, onde o jovem será sepultado.

As investigações seguem sob a responsabilidade da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

