Vendedor fica preso às ferragens e morre após grave acidente na MS-386

Um acidente, entre um Volkswagen Voyage e um caminhão, matou o jovem vendedor André Ramos Rodrigues, de 25 anos, na manhã desta quarta-feira (20), na MS-386, que liga as cidades Ponta Porã e Amambai.

Conforme o portal A Gazeta News, o rapaz morava em Ponta Porã e seguia no Voyage para o município. Em determinado momento, por motivos ainda a serem esclarecidos, ele teria colidido frontalmente contra um caminhão, que vinha no sentido contrário (Ponta Porã/Amambai).

Com a violência da colisão, André ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos específicos para remover o corpo do jovem do veículo, que ficou completamente destruído.

Ainda de acordo com o portal, o condutor do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Amambai para cuidados médicos.

Além do socorro, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local do acidente, para fazer as investigações iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil.

