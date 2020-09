Vendedora é ameaçada de morte enquanto trabalha

Marinete Veríssimo de Almeida, 40 anos, é vendedora em uma loja e registrou um boletim de ocorrência na manhã desta quarta-feira (30), após ser ameaçada por uma cliente em uma loja no Jardim Flórida, em Dourados.

Conforme informações policiais, o caso ocorreu por volta das 15h da terça-feira (29), quando a vendedora avisou a cliente que o seu filho estava bagunçando o estabelecimento.

Ouviu diversas ameaças da mãe da criança, incluindo de morte. No fim do expediente, a mulher esperou Marinete na frente do serviço ao lado da irmã, prontas para bater em Marinete, que precisou ser escoltada por funcionários da loja para não apanhar.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e será investigado.

