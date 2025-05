Venezuelano é preso por estuprar criança de 5 anos em Dourados

Um jovem venezuelano, de 18 anos, foi preso por suspeita de estuprar uma criança, de apenas 5 anos, durante a tarde de quinta-feira (22), em Dourados. Durante depoimento, ele apresentou contradições em sua história.

Conforme o site Dourados News, a vítima estava brincando na frente de casa quando o homem se aproximou e a levou para um parquinho nas proximidades. Pouco tempo depois, a menina voltou para casa chorando, visivelmente abalada.

Ela então contou para a mãe que o rapaz teria tocado nela, causando dores em suas partes íntimas. Ao olhar a roupa da menor, a mulher encontrou um líquido com textura semelhante à de esperma.

Sem saber o que fazer, a genitora da criança procurou o jovem, mas ele negou os fatos. Ela então exigiu que ele fosse para a delegacia junto com a família, onde explicaria melhor a situação.

Já na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o rapaz mudou as versões do que teria acontecido. Ele alegou ainda ter ingerido bebidas alcoólicas, dizendo não se lembrar do ocorrido ou se havia cometido o crime.

A criança foi encaminhada ao encaminhada ao Hospital Universitário, onde passou por exames. Não foi constatado nenhuma lesão ou rompimento nas partes íntimas, porém a médica solicitou uma perícia nas roupas da criança para identificar o líquido encontrado na calcinha que a menina usava.

O jovem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Caso segue sendo investigado.

